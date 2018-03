Tragedia in palestra: ingegnere foggiano stroncato da un arresto cardio-circolatorio

Aveva 46 anni, era un ingegnere originario di Foggia e viveva da anni a Triggiano. Sposato e con una bambina, come riporta BariToday, Antonio Folcando di 46 anni, è deceduto lunedì sera in una palestra per un arresto cardio-circolatorio. L’uomo si è improvvisamente accasciato al suolo mentre faceva spinning.

A nulla, purtroppo, sono valsi i soccorsi prestati dal personale della struttura prima con l’ausilio di un defibrillatore e dai sanitari del 118 giunti subito dopo a bordo di un’ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, l’uomo è deceduto per cause naturali