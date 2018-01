Indisponibilità dei vaccini. L’Asl Foggia: “Non possiamo rispettare gli appuntamenti”

La direzione generale della Asl Foggia comunica che a causa della temporanea indisponibilità di alcune tipologie di vaccino sull’intero territorio nazionale, i servizi aziendali preposti sono nell’impossibilità di rispettare gli appuntamenti vaccinali programmati per tali tipologie di vaccino. “Nell’auspicio che l’emergenza venga superata al più presto, l'azienda sanitaria si scusa per i disagi arrecati all'utenza. Sarà premura dei servizi aziendali riprogrammare gli appuntamenti per le vaccinazioni non eseguite”