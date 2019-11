Ragazzo autistico insultato e preso a schiaffi, il presunto aggressore alla polizia: "Questioni di viabilità"

Ragazzo autistico denuncia di essere stato insultato ed aggredito da tre uomini in auto; il conducente del mezzo racconta la sua versione dei fatti bollandole al rango di "questioni di viabilità". Nel mezzo, le indagini della polizia che dovranno contestualizzare il brutto episodio registrato ieri mattina, in Vico al Piano a Foggia, e raccontato da FoggiaToday.

"Nel corso della mattinata - si legge nella nota stampa della questura - un equipaggio delle 'Volanti' è intervenuto nel centro storico a seguito di una lite in strada per questioni di viabilità. Nell'immediatezza, i poliziotti hanno raccolto la testimonianza del richiedente, un corpulento ragazzo di 27 anni, affetto da un disturbo dello spettro autistico, che lamentava di essere stato insultato ed aggredito da tre individui allontanatisi a bordo di un'autovettura". Il giovane riportava una escoriazione al collo.

"Durante l'intervento, i poliziotti sono stati avvicinati anche dal conducente dell'autovettura che nel frattempo è ritornato sul posto per chiarire quanto precedentemente accaduto. In particolare, quest'ultimo ha riferito che, mentre viaggiava a bordo della propria autovettura con due suoi amici, si è imbattuto in un dissuasore mobile posto sulla pubblica via. Non potendo proseguire la marcia effettuava una manovra in retromarcia. Nel frattempo si accorgeva che un ragazzo, a lui sconosciuto e che viaggiava in bici, annotava il numero di targa della sua autovettura. Accortosi di ciò chiedeva al ragazzo la ragione di tale comportamento e costui, per risposta, lo graffiava al viso colpendo anche l'autovettura con calci e pugni".

Si legge ancora nella nota della questura: "A questo punto i suoi amici scendevano dall'autovettura per consentire al conducente di allontanarsi ed evitare che la situazione degenerasse. All''arrivo della Volante, il conducente del veicolo è ritornato sul posto per fomire spiegazioni in ordine a quanto accaduto. Sul luogo è intervenuta anche un'ambulanza del 118 ma, data la lieve entità delle lesioni riportate dai litiganti, non si è reso necessario accompagnare alcuno al Pronto Soccorso. L'intervento dei poliziotti ha consentito di riportare la calma ed il ragazzo è stato affidato al padre prontamente intervenuto sul posto. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare quanto realmente accaduto".