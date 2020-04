Incidente stradale in via Montegrappa: nello scontro tra due auto e un furgoncino viene investito un passante

E' di una persona investita e tre auto coinvolte in uno scontro, di cui un furgoncino, il bilancio del rocambolesco incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 12.30 in via Montegrappa angolo via Gorizia a Foggia

In seguito all'impatto tra una seat Arona, un furgoncino bianco e una Ford C-Max, un passante è stato investito e trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza; era cosciente.

I conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro sono stati tutti identificati dai carabinieri, che oltre ai rilievi del sinistr, stanno verificando le autocertificazioni o i motivi le persone coinvolte nell'accaduto si trovavano in giro.