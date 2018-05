Due incidenti a Foggia: giovane investito in Corso Garibaldi, ragazza in via Matteotti

Poco prima di Mezzogiorno, a Foggia, una ragazza è stata investita in via Matteotti da una lancia Y guidata da un ragazzo che si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi.



Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato la giovane in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi; la malcapitata, prima dell'arrivo del 118, lamentava un dolore ad una mano.



Intorno alle 10, invece, su Corso Garibaldi sempre una lancia Y, guidata da una donna anziana, ha investito un giovane che attraversava la strada in corrispondenza del Municipio. Anche in questo caso la conducente si è fermata e ha prestato i dovuti soccorsi. Non si conoscono le condizioni del ragazzo investito. In entrambi i casi è intervenuta una pattuglia della Polizia locale che ha rilevato i due sinistri.