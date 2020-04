Incidente stradale in via Marchese de Rosa: scontro per una mancata precedenza, ferito trasportato in ospedale

E' stata una mancata precedenza la causa dell'incidente stradale avvenuto intorno alle ore 11.30 su via Marchese de Rosa a Foggia. Ad entrare in collisione un fiat ducato ed una smart. Il conducente dell'utilitaria è stato trasportato presso il pronto soccorso da un'ambulanza del 118 presso il locale del pronto soccorso. Non si conoscono ancora le sue condizioni. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso.

