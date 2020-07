Rocambolesco incidente in via Guido Dorso: impatto violento tra auto, bambino trasportato d'urgenza in ospedale

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi in via Guido Dorso a Foggia per via di un rocambolesco incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due auto, mentre un bambino è stato trasportato d'urgenza in ospedale per le ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e 118. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'auto con a bordo il ferito sarebbe stata presa in pieno da un altro veicolo. Problemi alla circolazione.