Scontro tra auto e scooter in via Baffi, ennesimo incidente in città: due persone in ospedale

Ennesimo incidente stradale ieri sera a Foggia tra viale Giotto e via Carlo Baffi. Per cause ancora bin corso d'accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, uno scooter e un'auto modello Audi si sono scontrati. Per entrambi i conducenti si è reso necessario il trasporto presso il pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia. Non si conoscono le loro condizioni.

