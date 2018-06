Terribile incidente sulle 'Tre corsie', moto contro albero: un morto e una donna gravemente ferita

Terribile incidente stradale sulle tre corsie a Foggia nelle vicinanze dell'istituto Pacinotti. Il sinistro ha provocato la morte di un uomo e il ferimento della donna che era con lui, trasportata in gravi condizioni in ospedale a bordo di una ambulanza. I due stavano percorrendo in moto la corsia centrale di via Mario Natola, quando, per cause ancora in corso d'accertamento, il mezzo a due ruote è finito contro un albero. Sul posto la polizia e la polizia locale.