Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: 36enne viestana in prognosi riservata

Travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Una 36enne di Vieste, sul Gargano, è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera, in corso XXV Aprile a Rivoli, nel Torinese.

La donna è ricoverata in condizioni gravi in ospedale. Secondo quanto ricostruito da TorinoToday.it, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Fiat Punto guidata da una 21enne italiana residente nella cittadina, che si è immediatamente fermata a soccorrerla insieme a diversi passanti che hanno assistito alla scena. Dopo il trasporto in ospedale la vittima è stata dichiarata in prognosi riservata per il forte trauma cranico subito. L'incidente è stato rilevato dai carabinieri della stazione cittadina.