Incidente stradale sulla Tangenziale di Foggia: camion finisce fuori strada

Incidente stradale, questa mattina, sulla circonvallazione di Foggia, dove un grosso camion è uscito fuori strada per cause ancora da accertare. Il fatto è successo sulla Statale 673, tra via Lucera e via San Severo: nell'incidente autonomo, il mezzo pesante si è ritrovato con la motrice oltre la sede stradale, mentre il resto del veicolo ha occupato la corsia di marcia. Sul posto, gli agenti della polizia stradale e gli uomini dell'Anas per regolare il traffico. Illeso il conducente del mezzo.