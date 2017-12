Terribile incidente stradale sulla Flaminia: muore 20enne foggiano

E' di due morti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la strada Statale Flaminia, a pochi chilometri dallo svincolo di Eggi, comune in provincia di Perugia.

A scontrarsi una Mini Cooper e una Fiat 500: nel terribile schianto sono rimasti uccisi due giovani, David Vitale 20enne originario di Foggia, e il coetaneo Francesco Tridenti di Ancona. Sul posto carabinieri, medici del 118 e vigili del fuoco, che hanno impiegato oltre un'ora per estrarre i due corpi dalle lamiere dell'auto. Ferita, ma non in gravi condizioni, una donna di 48 anni che era a bordo della Fiat, il cui conducente ha riportato lievi ferite.

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto con a bordo i due giovani, che percorreva la Flaminia in direzione Spoleto, per ragioni ancora da accertare, ha cominciato a sbandare per poi invadere la corsia opposta. In quel momento giungeva la Fiat, e l'impatto è stato inevitabile.