Tragico incidente stradale sulla 'Adriatica': morto operaio foggiano, il terribile schianto contro un albero

Tragico incidente stradale, questa mattina, lungo la Statale Adriatica. Vittima dell'accaduto è un foggiano di 48 anni, Gerardo Bellofatto: fatale l'impatto della sua auto contro un auto.

Il fatto è successo nel territorio Ortona, a San Donato. L'uomo, che era un operaio, lascia la moglie e 4 figli piccoli. Come riporta Chietitoday.it, la notizia della morte di Bellofatto si è diffusa rapidamente a Fossacesia, dove viveva, e anche nel foggiano, di cui era originario, lasciando nel dolore profondo i familiari e quanti avevano avuto modo di conoscerlo.

Al momento, non è chiaro perché l'auto guidata da Bellofatto abbia invaso la corsia opposta, finendo contro il tronco di un albero. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti e sull'asfalto non c'è alcun segno di frenta. Probabilmente, a causare l'incidente è stato un malore o un colpo di sonno.