Tragedia sulla Statale 272: identificata la vittima, altri due feriti nel terribile incidente

E' il 61enne Antonio Ferrante, originario di Bisceglie, la vittima del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, dopo le 9.30, lungo la Statale 272 che collega San Severo a San Marco in Lamis.

Ferrante, è emerso, viaggiava a bordo di un'auto che - per cause ancora da accertare - si è scontrata con un furgone Iveco Daily all'altezza dell'incrocio con la Provinciale 27.

Nell'impatto altre due persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, gli agenti della Polstrada per i rilievi del caso e una pattuglia dei carabinieri in ausilio.