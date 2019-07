Tragedia nel Modenese: foggiana investita in bicicletta e scaraventata contro un cancello

E' foggiana la vittima dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio, a Castelfranco Emilia, nel Modenese. La donna, Maria Antonietta Di Bello, 53enne residente in paese e madre di tre figli - stava percorrendo in bicicletta via Magenta quando, nei pressi dell'incrocio con via XX Settembre, è stata investita da una Fiat Panda condotta da un anziano.

Come riporta ModenaToday, la dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Stradale. La ciclista, stando alle prime ipotesi, avrebbe impattato prima contro il parabrezza dell'auto e poi sarebbe stata sbalzata contro una cancellata, trovando la morte sul colpo. Sanitari e medico del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l'accaduto. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.