Incidente stradale a Lucera: auto contro trattore sulla Statale 17, un morto e un ferito

È di un morto e un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa sera, lungo la Statale 17, Foggia - Lucera. Il fatto è successo intorno alle 20.30: a scontrarsi, per cause ancora da accertare, un trattore che trasportava un carrello carico di pomodori e una Ford Focus.

Nell’impatto, ha perso la vita il conducente dell'auto, Michele Ianfascia, di 63 anni, di Volturara Appula, ma residente nel centro federiciano: l'uomo è stato estratto dalle lamiere dal personale del 118 e dai vigili del fuoco del distaccamento di Lucera. Per lui non c'è stato nulla da fare. Ferito il conducente del mezzo agricolo e affidato alle cure del 118. Sull'accaduto sono in corso i rilievi dei carabinieri.