Ultim'ora | Shock in via Tiro a Segno, a Cerignola: auto investe sei adolescenti, due sono gravissimi

Gravissimo investimento, poco fa, in via Tiro a Segno, a Cerignola, dove un'auto in corsa ha travolto una comitiva di adolescenti nei pressi del bowling cittadino.

Secondo le prime informazioni raccolte, sei ragazzini - di età compresa tra i 12 ed i 13 anni - sono stati falciati dall'auto, il cui conducente si è fermato per allertare i soccorsi. "Non li ho visti, è tutto buio", avrebbe detto agli operatori il conducente del mezzo, un ragazzo di 25 anni.

Due dei sei ragazzi investiti sono purtroppo in condizioni serie, entrambi portati all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, uno in eliambulanza. L’investitore si è fermato a prestare i primi soccorsi. Gli altri feriti, con codici meno gravi, sono stati distribuiti tra Foggia, Barletta e Cerignola.

Sul posto, insieme agli operatori del 118, la polizia municipale (incaricata dei rilievi del caso), i carabinieri e la polizia di stato. E' stato richiesto anche l'intervento dei vigili del fuoco per illuminare la zona di intervento.