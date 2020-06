Incidente stradale a Foggia: auto travolge donna in bicicletta, l'impatto violentissimo in via Candelaro

Violento impatto tra un'auto e una bicicletta: attimi di paura in viale Candelaro, a Foggia, dove una Fiat Panda ha investito una donna in bicicletta.

Il fatto è successo poco fa, all'incrocio tra via Candelaro e via Baffi. Secondo quanto ricostruito, l'utilitaria, guidata da una foggiana, avrebbe investito una donna che procedeva in sella ad una due-ruote: l'impatto è stato violentissimo, con il corpo della ciclista che ha sfondato il parabrezza della Panda. Sul posto, una ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso. Al momento non sono note le condizioni della donna investita.