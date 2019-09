Incidente stradale a Foggia: schianto tra due auto all'incrocio tra via Sbano e via Smaldone

Ancora un incidente stradale a Foggia. Il terzo della giornata dopo la fuoriuscita autonoma di un camion sulla Statale 16 e l'impatto tra un'auto e uno scooterone in via Rovelli.

L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto poco prima delle 22, all'incrocio tra via Sbano e via Smaldone. Per cause ancora in corso di accertamenti, due auto - una Range Rover e una XTrail Nissan - sono entrate in collisione. Illesi i due conducenti.