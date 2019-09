Impatto violento, un morto e almeno tre feriti sulla Statale 16: è il bilancio del drammatico incidente di via San Severo

È di un morto e almeno tre persone ferite trasportate in ospedale il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto in via San Severo a Foggia, sulla Statale 16, intorno alle 21.30, all'altezza della Fabbrica Salotti 'Barbarossa'.

La vittima, probabilmente un africano, viaggiava a bordo una Fiat Panda insieme ad un'altra persona, che immediatamente dopo il sinistro è scesa dal mezzo ed è scappata.

Nella Audi A6 che si è scontrata frontalmente con la Panda, c'erano almeno tre occupanti. Non si conoscono al momento le loro condizioni. L'impatto è stato cosi violento che la vittima è stata sbalzata dal mezzo ed è finita al centro della carreggiata.

Sul posto le ambulanze del 118, l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia. La circolazione al traffico è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere tutte le operazioni utili alla messa in sicurezza della strada e ai rilievi del sinistro.

