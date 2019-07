Incidente mortale a Foggia, scontro tra un'auto e un motorino: la vittima ha 15 anni

Sabato tragico a Foggia per la morte di un ragazzino di 15 anni in un incidente stradale avvenuto intorno all'ora di pranzo al Tratturo Camporeale. Nel sinistro, per cause ancora in corso d'accertamento, sono rimasti coinvolti un ciclomotore con a bordo la vittima e un'auto.

Il ragazzo classe 2004, è deceduto in ospedale, dove era stato trasportato in fin di vita a bordo di un'ambulanza del 118. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, nonostante i primi tentativi dei presenti di rianimarlo.

I rilievi del sinistro sono affidati alla polizia locale. Secondo una primissima ricostruzione, il ciclomotore è sbucato sul tratturo Camporeale da una stradina proprio nel momento in cui, sopraggiunge la macchina. Lo scontro è stato inevitabile.