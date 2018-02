Auto va in testacoda sulla Statale 272, scontro frontale tra San Marco e Foggia

Due incidenti stradali questa mattina in provincia di Foggia: il primo sulla Statale 272 tra San Severo e San Marco in Lamis all’altezza del Convento di Stignano, l’altro a metà strada della Sp 26 che collega la città garganica a Foggia.

Sulla Statale 272, una Bmw è andata in testacoda terminando la sua corsa contro un muretto, mentre nel secondo sinistro, in prossimità di una curva, si è verificato un frontale tra un'auto che procedeva in direzione Foggia e un furgone nel senso opposto di marcia. In questo caso la vittima – trasportata a bordo di un’ambulanza del 118 - ha riportato ferite alla gamba e alla testa.

L’asfalto reso viscido dalla copiosa pioggia - sulle due arterie dissestate e oggetto di numerose segnalazioni - potrebbe essere la causa principale o sicuramente una delle concause che hanno determinato i due incidenti stradali.