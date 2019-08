Incidente stradale a Foggia: scontro auto-scooter in via Candelaro, giovane in codice rosso

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente stradale avvenuto all'alba, a Foggia. Ad entrare in contatto, intorno alle 6.30 del mattino, una Nissan Juke e uno scooter.

L'impatto si è verificato all'incrocio tra viale Candelaro e via Lucera, alla periferia della città. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un giovane extracomunitario trasportato al Pronto Soccorso di Foggia in codice rosso. Dalle prime informazioni raccolte, il ragazzo non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, una pattuglia della Polizia Locale.