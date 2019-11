Incidente stradale a Foggia, scontro auto-scooter nei pressi del Tribunale: due feriti

È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco fa, a Foggia, lungo viale I maggio.

Per cause ancora da accertare, all'altezza del Tribunale cittadino, un'auto Q5 si è scontrata con uno scooter 125, con a bordo due persone, entrambe ferite. In seguito al violento impatto, il ciclomotore si è schiantato contro un'auto in sosta. Sul posto è stato necessario l'intervento di una ambulanza del 118, che ha trasportato i due feriti al pronto soccorso. Al momento non sono note le loro condizioni. In corso i rilievi della Polizia Locale.