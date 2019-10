Incidente stradale sulla SP 110: violento impatto tra due auto, tre feriti al bivio per Castelluccio dei Sauri

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 9.30, nei pressi di Castelluccio dei Sauri.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento impatto tra due auto - una Volvo e una Volkswagen - entrate in collisione all'intersezione tra la Provinciale 110 e la Provinciale 106. Nello schianto, i tre occupanti delle due vetture sono rimasti feriti. Le loro condizioni non dovrebbero essere preoccupanti. Sul posto, insieme agli operatori del 118, anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso.