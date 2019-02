Rocambolesco incidente in viale Ofanto: schianto tra due auto, poi l'impatto con mezzi e bici in sosta

La strada come un tavolo da biliardo: due veicoli impattano tra loro e dopo l'urto si scontrano contro altre auto e bici in sosta. E', in breve, la dinamica dell'incidente stradale accaduto intorno alle 11 di oggi, a Foggia, in viale Ofanto.

Nel complesso, sono stati 6 i veicoli coinvolti: il primo scontro è avvenuto tra una Opel Zafira e una Fiat 500; poi i mezzi hanno impatto sulle auto (rispettivamente una Panda, un'altra 500 e una Range Rover) e una bici in sosta. Sul posto, per i rilievi del caso e per riportare la normalità in strada, due pattuglie della Polizia Locale. Feriti i due conducenti dei mezzi in marcia.