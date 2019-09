Incidente stradale in via Sabotino, anziani feriti nell'impatto con un'auto che scappa (ma perde la targa)

E' caccia all'auto che, questo pomeriggio, è stata coinvolta in un incidente stradale in via Sabotino (angolo via Montegrappa), a Foggia, scappando subito dopo lo schianto.

Nell'impatto con una Fiat 600, sono rimasti feriti gli occupanti dell'utilitaria, due anziani medicati dai sanitari del 118. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia locale che sta risalendo al proprietario del secondo mezzo (quello fuggito) tramite la targa, persa a seguito dell'impatto lungo la via di fuga.