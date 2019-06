Incidente in via Matteotti: donna investita da auto in corsa mentre porta a spasso il cane

Investita mentre portava a spasso il suo cane. E' successo poco fa, lungo via Matteotti, a Foggia, dove una donna è stata investita da un'automobile in corsa, il cui conducente - stando ad alcune testimonianze - non si sarebbe fermato per prestare aiuto o chiamare i soccorsi.

Sarebbero stati alcuni passanti, infatti, ad allertare il 118 e le forze di polizia. Sull'accaduto sono in corso le indagini della Polizia Locale. La donna, che ha riportato lesioni e ferite, è stata trasportata al pronto soccorso cittadino. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.