Incidente stradale alle porte di Cerignola: schianto tra due auto, 36enne muore sul colpo

E' di un morto e di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio, alle porte di Cerignola. L'impatto è avvenuto intorno alle 18, lungo la Provinciale 545, all'altezza della zona industriale ofantina.

Due i mezzi coinvolti, un'Audi A3 e una Lancia Y, entrambi con il solo conducente a bordo. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente: stando ad una primissima ricostruzione, l'Audi potrebbe aver tamponato la Lancia in fase di svolta. L'impatto è stato violentissimo e per il conducente della Lancia non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo, dopo essere stato sbalzato fuori dall'abitacolo. La vittima è Savino Capelluto, residente a Stornara; ferito, invece, il conducente dell'Audi, trasportato tramite 118 agli Ospedali Riuniti di Foggia. Sul posto, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Cerignola, incaricati dei rilievi del caso, e gli operatori del 118.

