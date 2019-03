Spaventoso incidente nel Foggiano: terribile scontro, un ferito più grave (salvato un cagnolino)

Spaventoso incidente stradale questa sera al km 605 della A14 tra Cerignola e Canosa. Per cause ancora in corso d'accertamento una Peugeot e un autocarro Iveco si sono scontrati. Ad avere la peggio l'autista dell'auto. Ferito ma in modo lieve il conducente dell'altro mezzo. Illeso il cagnolino che era seduto dietro i sedili, ritrovato sotto una pioggia di pezzi di vetro e tratto in salvo dai vigili del fuoco del distaccamento di Cerignola. Sul posto la polizia.

