Incidente e incolonnamenti sulla A14 tra Cerignola e Foggia: coinvolte quattro auto, un camion e un pullman

Sulla A14 Bologna-Taranto tra Cerignola est e Foggia in direzione Pescara, è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso per un incidente avvenuto intorno alle 17.45 di questo pomeriggio all'altezza del km 575 tra quattro autovetture, un furgone ed un pullman.

Il traffico in prossimità dell'incidente scorre sulla sola corsia di sorpasso e si segnalano incolonnamenti per 2 km tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale in direzione nord. Sul luogo dell'evento sono presenti: il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale.