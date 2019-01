"Ritardo soccorsi causa della morte di Antonio". Piazzolla (Asl Fg): "Accuse gravi, avviata indagine interna"

"Vogliamo un presidio di vigilanza a difesa del personale e degli utenti, ambulanze con medici a bordo visto anche il ritardo occorso nell'ultimo incidente in città che è costato la vita ad un nostro giovane concittadino".

In merito a queste accuse, che si riferiscono all'incidente mortale avvenuto ad Apricena il 26 dicembre scorso in cui ha trovato la morte Antonio Bonfitto, ragazzo di 27 anni, è arrivata la replica del direttore generale della Asl di Foggia, Vito Piazzolla: "Si tratta di accuse molto gravi, qualora fossero confermate dai fatti sui quali la Direzione Strategica ha immediatamente avviato una indagine interna per accertare dinamica e tempistica".

Chiosa Piazzolla: "Nel raccomandare, soprattutto a quanti ricoprono incarichi istituzionali, maggiore cautela nel pronunciare affermazioni simili prima ancora del reale accertamento dei fatti, la Direzione annuncia che il risultato delle inchiesta interna sarà reso pubblico e trasmesso alla magistratura"