Atto intimidatorio a Foggia, a fuoco saracinesca di un negozio in via Martiri di via Fani

È verosimilmente di matrice intidatoria l'incendio alla saracinesca del negozio di alimentari 'Il Quadrifoglio' in via Martiri di via Fani a Foggia.

I fatti risalgono alla scorsa notte: ad agire, secondo le prime ricostruzioni, due persone, una delle quali faceva da palo appostatosi all'angolo di una cartolibreria sita vicino al negozio, mentre l'altro con una tanica versava sulla saracinesca del liquido infiammabile dando poi fuoco.

Sul posto sono intervenuti alcuni passanti oltre agli avventori di un bar sito sulla stessa strada, prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sul caso indaga la Polizia.