Aziende agricole nel mirino: brucia deposito di paglia e fieno a Monte Sant'Angelo, mietitrebbia a Serracapriola

A fuoco un deposito di paglia e fieno di una azienda agricola in agro di Monte Sant'Angelo. Il fatto è successo poco dopo le 22 di ieri, in località 'Carbonara'.

Le fiamme hanno provocato danni per circa 13mila euro, e sono state domate dai vigili del fuoco, che non hanno trovato tracce evidenti di inneschi, benchè non sembrano esserci dubbi sulla natura dolosa dell'accaduto. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la titolare dell'azienda ha riferito di non aver ricevuto minacce, nè di avere nemici.

Nel corso della nottata, ma a Serracapriola, un incendio ha creato disagi in un'altra azienda agricola: in questo secondo caso, intorno alle 3.30, è andata a fuoco una mietitrebbia. Le fiamme sono state spente da un vicino, che ha poi allertato i soccorsi. Anche in questo caso, le indagini sono affidate agli uomini dell'Arma.