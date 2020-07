A fuoco l'Hotel President: fiamme e fumo in viale degli Aviatori, è la quarta volta in tre anni

Incendio in corso in viale degli Aviatori, a Foggia, all'interno della struttura dell'ex Hotel President. La fiamme sono divampate all'interno della struttura, in disuso da anni e ricettacolo di rifiuti di sorta, che ciclicamente viene interessata da incendi di entità più o meno grave.

Si tratta, infatti, almeno del quarto incendio registrato negli ultimi tre anni. Sul posto, i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia e i carabinieri. Al momento non si registrano disagi alla circolazione causati dal fumo.