La criminalità nel Foggiano alza il tiro: un altro "vile atto" contro cooperativa, distrutti camion e cassette dell'ortofrutta

La presidenza di Confcooperative provinciale e l’intero consiglio, si associano alla solidarietà espressa dal presidente nazionale, sul vile atto perpetrato ai danni dell'associata Apod, dove nella tarda serata di ieri, sulla Statale 16 tra Foggia e San Severo, ignoti hanno incendiato alcuni mezzi e delle cassette in plastica di frutta e verdura. E' il terzo atto intimidatorio incendiario nel settore agricolo nel giro di tre settimane in Capitanata.

“Solidarietà alla cooperativa Apod. Denunciamo a gran voce l’ennesimo atto criminale che scuote Foggia e provincia nel giro di pochi mesi. Prima nel settore vitivinicolo, poi nei servizi alla persona, ora nell’ortofrutta: le cooperative sono bersagliate. Fare impresa in queste condizioni è difficile: la crisi prima, gli effetti del Covid19 poi e la criminalità sono un mix violento, ma le cooperative non si fermano e non si arrendono. Sono tra le poche forme imprenditoriali dinamiche che rappresentare, in molti casi, l’unica opportunità di sviluppo e di riscatto per i territori, in particolare al Sud dove riscontriamo che continua a esserci un nemico occulto e pericoloso. Lo Stato deve moltiplicare i suoi sforzi. La società civile fare il resto è accompagnare l’azione di risanamento e ripristino della legalità sul territorio”. Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, condanna duramente l’attentato contro la cooperativa Apod a cui esperienza convinta solidarietà.