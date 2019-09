Paura a Foggia: vandali danno fuoco ai cassonetti, ospiti di un B&B avvertono malori e un'auto viene distrutta dalle fiamme

Continuano gli incendi ai danni dei cassonetti della spazzatura dislocati a Foggia. Da giorni ormai c'è chi passa intere nottate ad appiccare le fiamme, anche 10 roghi a notte, in varie zone della città.

E' successo anche la scorsa notte, dove però la situazione è sfuggita di mano. In via La Rocca, angolo Corso Cairoli, ignoti hanno incendiato i cassonetti presenti in strada. Ma le fiamme si sono propagate ad una autovettura parcheggiata poco distante.

Distrutta l'auto, distrutti i cassonetti: l'intera zona è stata invasa da fumo denso e nero che hanno provocato disagi e malesseri ai residenti e agli ospiti di un B&B della zona. Tutto questo nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

