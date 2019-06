Paura e traffico deviato lungo la Statale 16: camion va a fuoco all'altezza del cimitero di Carapelle

Mezzo in fiamme sulla Statale 16 e traffico temporaneamente deviato all'altezza del cimitero di Carapelle, in direzione Foggia.

E' successo questa mattina: poco prima delle 7, per cause ancora in corso di accertamento, un camion è andato a fuoco; in breve tempo le fiamme hanno avvolto sia il mezzo che il carico.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco; sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Le operazioni di bonifica sono state completate con l'ausilio di una ruspa.

Per permettere le attività, il traffico veicolare è stato chiuso in entrambe le direzioni di marcia, con deviazioni segnalate in loco al km 691,600. Nessuno è rimasto ferito.

Nella foto le operazioni di bonifica