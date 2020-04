La cooperativa agricola 'Op Natura Dauna' nel mirino: inceneriti 4mila cassoni, rogo di natura dolosa

E' quasi certamente di natura dolosa il rogo che, nella serata di ieri, ha interessato circa 4mila cassoni per la raccolta di ortaggi impilati nel piazzale dell'azienda agricola 'Op Natura Dauna', in agro di Carapelle.

Il fatto è successo intorno alle 20 di ieri, in località Spartivento, a ridosso della Provinciale 79. I cassoni, è emerso, erano stati scaricati da poco sul retro del capannone aziendale; le fiamme li hanno completamente distrutti. Sul posto, è stato necessario l'intervento di due squadre dei vigili del fuoco dal comando provinciale di Foggia per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Ai carabinieri, invece, è affidato il compito di fare luce sull'accaduto. La zona non è dotata di telecamere e il titolare dell'azienda ha dichiarato di non avere mai ricevuto minacce o richieste estorsive. Le indagini potrebbero, quindi, muoversi nell'alveo del settore agricolo: l'azienda è una delle più importanti del territorio nella lavorazione di ortaggi quali asparagi e broccoli.