Maxi incendio in un'azienda agricola sulla Statale 16: distrutti due camion e decine di cassette della frutta

Ancora un'azienda cooperativa agricola a fuoco in provincia di Foggia. È quasi sicuramente doloso l'incendio avvenuto nella notte sulla Statale 16, al km 654, presso l'Apod in agro di San Severo. Due camion e diverse cassette di plastica sono state distrutti dalle fiamme divampate nella tarda serata di ieri. Sul posto i vigili del fuoco di Foggia e di San Severo, impegnati per circa cinque ore nelle operazioni di spegnimento. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

