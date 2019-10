Auto a fuoco nella notte: le fiamme distruggono una Mercedes e lambiscono una Dacia

Incendio nella notte a Vieste: ad andare a fuoco una Mercedes A180 di proprietà di una società di noleggio, in uso al titolare della stessa. È accaduto intorno alle 5.30 del mattino in piazza Castello: le fiamme hanno avvolto l'auto distruggendola completamente e interessando - marginalmente - una Dacia Duster parcheggiata nelle vicinanze.

Sul posto sono giunti i vigili del Fuoco e gli uomini della Protezione Civile Pegaso. Indagano i carabinieri. L'area non è dotata di telecamere, né sono stati rinvenuti inneschi che possano far pensare al dolo. Interrogato dai militari, il titolare dell'auto non ha fornito alcun indizio rilevante.