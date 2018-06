Ancora un'auto distrutta dalle fiamme: è di un pensionato di Cerignola

Potrebbe essere di natura dolosa l'incendio auto avvenuto la scorsa notte, a Cerignola. Il fatto è successo in via Teti, dove un'auto - una Ford Fiesta, di proprietà di un pensionato di 75 anni - è stata danneggiata dalle fiamme.

Sul posto, i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona, non hanno trovato tracce di liquido infiammabile, nè altro tipo di innesco.

L'accaduto è stato denunciato dalla vittima, la quale ha dichiarato ai carabinieri (che seguiranno le indagini) di non aver ricevuto minacce. La zona non è servita da telecamere per la videosorveglianza.