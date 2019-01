Incendio auto a Peschici: a fuoco Opel Frontera di un dipendente Ufficio Tributi del Comune

E' quasi certamente di natura dolosa, l'incendio auto avvenuto ieri sera, a Peschici. Il fatto è successo poco dopo le 21, all'interno di un fondo agricolo alla periferia del paese: a bruciare, la Opel Frontera di proprietà di un dipendente del Comune di Peschici, impiegato all'ufficio Tributi. Il mezzo, a quanto si è appreso, non era utilizzato da tempo, se non all'interno della proprietà.

Le fiamme hanno completamente avvolto e distrutto il mezzo. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento di Vico del Gargano che ha bonificato e messo in sicurezza la zona. Gli uomini del 115 non hanno trovato tracce di carburante o altri inneschi, benchè non sembrano esserci dubbi sulla natura del rogo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. La zona non è servita da telecamere per la videosorveglianza. Secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe la prima volta che l'uomo resti vittima di tali episodi; circostanza che spinge gli inquirenti a indagare anche nella sua vita privata.