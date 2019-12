Fiamme a Marina di Lesina, brucia la Bmw di un giovane incensurato in via dei Gigli

Auto in fiamme, la scorsa notte, a Marina di Lesina. Il fatto è successo poco dopo l'1.30, in via dei Gigli: a bruciare è stata la Bmw 320 di un agricoltore incensurato di 34 anni, di nazionalità bulgara ma residente a Lesina.

Distrutta l'auto. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona, non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri, che non escludono la matrice dolosa dell'accaduto. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza e la vittima non ha saputo fornire indicazioni utili: sostiene di non aver ricevuto minacce e ritiene di non avere 'nemici'.