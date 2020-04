Incendio nella notte a Carapelle: distrutta dalle fiamme l'auto di un carabiniere

E' di un militare dell'Arma dei Carabinieri di Carapelle la Ford Fusion completamente distrutta dalle fiamme nell'incendio divampato nella notte intorno alle 2.45, per cause ancora in corso d'accertamento. Al vaglio dei carabinieri che indagano sull'accaduto le telecamere presenti nella zona, mentre sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire con esattezza se si sia trattato o meno di un atto doloso.

