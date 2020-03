Cronaca Apricena / Viale Papa Giovanni XXIII

Incendio auto ad Apricena: fiamme distruggono una 'Multipla'

Il fatto è successo ad Apricena, poco dopo l'una, in via Papa Giovanni XXIII, dove l'utilitaria era parcheggiata. Ancora da accertare le cause del rogo, forse derivanti da un cortocircuito. Accertamenti in corso