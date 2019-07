Incendio in un appartamento di via Cicolella: fumo al settimo piano di una palazzina, arrivano i vigili del fuoco

Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per alcuno. E' il bilancio dell'incendio divampato questa mattina, in un appartamento al settimo piano di una palazzina di via Cicolella, a Foggia, dove è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco.

L'appartamento, secondo quanto emerso, era vuoto in quel momento. Perfettamente chiuso dall'esterno e senza elettrodomestici in funzione. Tra le cause più plausibili al momento quella di un cortocircuito (o comunque altri circostanze accidentali). Saranno i vigili del fuoco, durante le operazioni di bonifica, a valutare i danni provocati nell'abitazione e ad esprimersi sulle cause.