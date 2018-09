Incendi auto dal Gargano al basso Tavoliere: roghi a Vieste e Orta Nova, tre mezzi distrutti

Dal Gargano al basso Tavoliere, ancora incendi auto in Capitanata. Due i casi registrati la scorsa notte, tre i mezzi distrutti dalle fiamme. Il primo episodio, intorno a mezzanotte, a Vieste, dove in località Coppa Cardillo è stata data alle fiamme la Mini Cooper di una donna di 48 anni del posto. La zona non è dotata di telecamere di sicurezza e la vittima non ha saputo fornire indicazioni utili circa l'accaduto.

Qualche ora dopo, ancora auto in fiamme ad Orta Nova: poco prima delle tre, un incendio ha distrutto una Bmw parcheggiata in corso Aldo Moro, di proprietà di un disoccupato del posto del di 41 anni. Le fiamme hanno colpito anche una Volkswagen Golf parcheggiata nelle vicinanze. Entrambi i mezzi sono andati distrutti. Sul posto, insieme ai carabinieri per le indagini del caso, anche i vigili del fuoco che non hanno trovato tracce di liquido infiammabile nè altro tipo di innesco.