Ancora mezzi in fiamme (e piromani in azione) in Capitanata: a fuoco due auto e una motocicletta

Ancora mezzi in fiamme, in Capitanata. Nella notte tra sabato e domenica, infatti, sono tre i roghi registrati, in altrettanti comuni della provincia. Nel dettaglio, si tratta di due auto in fiamme rispettivamente a Lucera e San Severo, e di una motocicletta bruciata a Foggia.

Nel dettaglio, a Lucera, in via Beato Angelico, intorno alla mezzanotte e mezza, è andata a fuoco la Ford Fiesta di un pensionato, classe 1947. Il mezzo è stato parzialmente interessato dalle fiamme. Sul posto, i vigili del fuoco che non hanno rilevato tracce evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri; la zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.

Sempre dopo la mezzanotte, altro incendio auto a San Severo, in via Giusti. Allertati anche in questo caso gli uomini del 115, mentre le indagini sono affidate agli uomini del Commissariato. Ultimo incendio, in ordine di tempo, quello di una motocicletta di grossa cilindrata andata a fuoco in via De Petra, a Foggia.