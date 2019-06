Foggia, bruciano due 'Punto' nella notte: i roghi in via Fratelli Biondi e in via Parisi

Due auto sono state date alle fiamme, la scorsa notte, a Foggia. Si tratta di due Fiat Punto, andate a fuoco rispettivamente in via Fratelli Biondi e in via Parisi.

Il primo episodio è stato registrato alle 2.45 in via Fratelli Biondi, dove le fiamme hanno completamente distrutto il mezzo di un dipendente della Regione Puglia, un uomo di 42 anni. Sul posto, per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la zona è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che non hanno riscontrato elementi evidenti di dolo. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.

Dopo 15 minuti circa, altro incendio in via Parisi: intorno alle 3, ignoti hanno appiccato il fuoco ad una Fiat Punto parcheggiata in strada, lanciando un tocco di 'diavolina' (accendifuoco per camini e barbecue) su una ruota. Dell'accaduto si è immediatamente accorta la proprietaria - una donna di 38 anni - che ha allertato l'intervento di 115 e carabinieri. I militari stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.